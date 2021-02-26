2021/02/26 | 09:40 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اصدر نادي الزوراء الرياضي، توضيحاً بشأن قانونية مشاركة اللاعب عماد محسن في المباراة الاخيرة امام الشرطة.

وذكر النادي في بيان ان “اللاعب عماد محسن وقع عقده مع الزوراء بعد اتفاق ادارة النادي مع ادارة الميناء على شراء بطاقة اللاعب وتمالحصول على البطاقة قبل التوقيع مع الزوراء بشكل رسمي“.

واضاف “تم تصديق العقد في الهيئة التطبيعية بعد عرضه على اللجنة القانونية في الاتحاد والذين أكدوا على قانونية أنتقال اللاعب لفريقالزوراء“.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الزوراء يوضح قانونية مشاركة عماد محسن) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الزوراء يوضح قانونية مشاركة عماد محسن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).