تواقيع نيابية لحل البرلمان في أيلول المقبل

2021/02/26 | 09:40 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..





كشف النائب علي البديري، عن جمع تواقيع نيابيَّة بصيغة قرار من أجل حلِّ مجلس النواب تمهيداً لإجراء ...

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