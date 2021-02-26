تواقيع نيابية لحل البرلمان في أيلول المقبل


تواقيع نيابية لحل البرلمان في أيلول المقبل
2021/02/26 | 09:40 - المصدر: سومر نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

سومر نيوز: بغداد..

كشف النائب علي البديري، عن جمع تواقيع نيابيَّة بصيغة قرار من أجل حلِّ مجلس النواب تمهيداً لإجراء ...

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