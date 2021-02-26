إغلاق مداخل مدينة الصدر بالكتل الكونكريتية خلال ايام الحظر

2021/02/26 | 09:40 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد ..

افاد مصدر أمني، الجمعة، بإغلاق مداخل مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد، بالكتل الكونكريتية مع بداية حظر التجوال.

وقال المصدر في حديث لـ/ المعلومة/، إن “القوات الامنية قامت بإغلاق مداخل مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد، بالكتل الكونكريتية، مع بداية حظر التجوال الشامل”.واضاف المصدر ان ” المواطنين عبروا عن استياءهم من هذه الخطوة كونها تمنع خروج العاملين في المؤسسات الصحية والاعلامية وغيرهم من الجهات المستثنية من حظر التجوال.انتهى/25

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