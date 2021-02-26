الصحة تتوعد إحدى النائبات: الصور والأرقام لدينا والقضاء هو الفيصل

2021/02/26 | 09:40 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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هددت صحة الكرخ، بنشر صور وارقام لموكب نائبة اعتدت على فرق وزارة الصحة عند مرورها في سيطرة الشؤون في منطقة التاجي، فيما أكدت الدائرة بانها ستقوم برفع دعوة على النائبة التي ادعت أنها "فوق القانون".

وقال مدير صحة الكرخ جاسب الحجامي، عبر بيان على صفحته في فيسبوك، تابعه NRT عربية، الجمعة(26 شباط 2021)، ان "عضو مجلس النواب (ممثل الشعب) يجب ان يكون قدوة ومثالا يحتذى به، ويكون أول الناس تطبيقا للقانون وأول المضحين من أجل شعبه الذي وضع ثقته به وان لا يكون عكس ذلك تماما".

واتهم الحجامي "احدى النائبات التي لم يسمها بالاعتداء على مديرة قطاع التاجي للرعاية الصحية الاولية والفريق الصحي المرافق لها عندما اخبروها في سيطرة الشؤون في منطقة التاجي بأنها ومن معها يخالفون قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية ولا يرتدون الكمامات وغير ملتزمين باجراءات السلامة والحد من انتشار المرض"، مشيرا الى ان "النائبة قامت بالصراخ عليهم واهانتهم وقالت لهم بالحرف الواحد (امشوا منا، اني فوق القانون) واغلقت باب السيارة بوجوههم".

وتابع الحجامي "أقول لكل من يمر بالمجاهدين من الجيش الابيض الناذرين ارواحهم لخدمة شعبهم تاركين عوائلهم صابرين محتسبين ينتظرون مصيرهم، اقول لهم: ضعوا ايديكم فوق رؤوسكم احتراما واجلالا لهم ولتضحياتهم ولا يعنينا من كان نائبا او نائبة او غيرهم".

وحذر "اذا كررتها هذه (النائبة) او غيرها فلا اتردد في نشر الاسماء والصور، مع ملاحظة ان اسم النائبة و صور وارقام سياراتها موجودة عندنا وسنقوم برفع دعوى قضائية عليها وعلى كل من تسول له نفسه التجاوز على ابطالنا"، مبينا ان "عليها ان تدفع الغرامات عن نفسها ومن معها والقانون يسري على الجميع وليس على الفقراء فقط، وانا لا اميز بين نائبة او نائب وبين غيرهم من افراد الشعب فالقانون هو القانون".

N.A

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