أسوشيتد برس: هجوم السعودية في يناير مصدره العراق!

2021/02/26 | 09:40 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أفادت وكالة "أسوشيتد برس"، نقلا عن مسؤول أميركي وآخر تابع بإيران في بغداد، بأن الهجوم على قصر ملكي في العاصمة السعودية الرياض، نفذته طائرات مسيرة تم إطلاقها من العراق.

وتم الإعلان عن الهجوم المذكور في 23 يناير/كانون الثاني الماضي.

ونقل تقرير الوكالة، (26 شباط 2021)، عن مسؤول بارز في إحدى الفصائل المدعومة من إيران في العراق، ومسؤول أمريكي، تأكيدهما أن "فصيلا غير معروف نسبيا تدعمه إيران في العراق، أطلق 3 طائرات مسيرة من مناطق على الحدود العراقية السعودية، والتي اصطدمت بالمجمع الملكي في الرياض يوم 23 يناير".

وقال القيادي في الفصائل، إن "أجزاء الطائرات المسيرة أتت من إيران وتم تجميعها في العراق قبل إطلاقها من هناك"، إلا أنه لم يكشف عن مكان إطلاق الطائرات المسيرة في المنطقة الحدودية ولم يقدم مزيدا من التفاصيل حول المجموعة التي أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم.

من جانبه، قال المسؤول الأمريكي، إن واشنطن "تعتقد أن الهجوم على قصر اليمامة في 23 يناير، انطلق من داخل العراق"، ولكنه لم يوضح كيف توصلت الولايات المتحدة إلى هذا الاستنتاج.

وأشار مسؤول عراقي اشترط عدم ذكر اسمه، إلى أن المعلومات الاستخباراتية الأمريكية، تمت مشاركتها مع الحكومة العراقية.

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