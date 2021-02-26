وزارة الداخلية: القاء القبض على عدد من المتهمين في بغداد والمثنى

2021/02/26 | 09:41 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت وزارة الداخلية عن القاء القبض على عدد من المتهمين في محافظة بغداد والمثنى.

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وذكرت الوزارة في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (26 شباط 2021)، ان "مركز شرطة السماوة، والصوب الصغير، والجمهوري، والرسالة، والسوير التابعين الى قسم شرطة قضاء السماوة في محافظة المثنى القوا القبض على ( 10 ) متهمين مطلوبين للقضاء بمواد قانونية مختلفة وفق أحكام قضائية ( 413 ، 431 ، 298 ، 432 ، 477 ، 456 ) في جميع مناطق القضاء".

ولفت البيان الى انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وإحالتهم إلى المحاكم المختصة لينالوا جزاءهم العادل وفق القانون".

وفي بغداد، تمكنت دوريات نجدة اليرموك من القبض على شخص يحمل أدوية غير مرخصة ضمن تقاطع النادي الترفيهي.

واشارت الوزارة الى ان "ألعملية جاءت خلال إجراء ممارسة أمنية، حيث تم الاشتباه بعجلة ولدى استيقافها وتفتيشها عثر بداخلها على أدوية مختلفة (لا يحمل أي مستمسك رسمي)، ليتم تسليم الشخص مع المواد المذكورة الى مركز الشرطة أصولياً".

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