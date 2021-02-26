اندلاع نزاع عشائري بالأسلحة المتوسطة في البصرة

2021/02/26 | 09:42 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر امني، اليوم الجمعة، باندلاع نزاع عشائري عنيف ضمن منطقة الكرمة في محافظة البصرة.

وقال المصدر للسومرية نيوز، إن "نزاعاً عشائرياً اندلع ضمن منطقة الكرمة في محافظة البصرة، تطور الى استخدام الاسلحة الخفيفة والمتوسطة".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "قوة أمنية توجهت إلى المكان".

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