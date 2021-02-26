رسمياً.. قرار إغلاق منفذي شلامجة والشيب بين العراق وإيران يدخل حيّز التنفيذ

2021/02/26 | 09:46 - المصدر: بغداد اليوم

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اعلن مساعد محافظ خوزستان للشؤون الامنية والشرطية ولي الله حياتي، اليوم الجمعة (26 شباط 2021)، اغلاق معبري الشيب وشلامجة الحدودين مع العراق امام المسافرين لفترة اسبوعين.

وقال حياتي في تصريح نقلته وسائل إعلام إيرانية، إن "رغم هذا الاغلاق امام المسافرين الا ان النشاط الحدودي مستمر امام صادرات السلع والتبادل التجاري".

واشار الى "وجود مختبر في نقطة الصفر الحدودية يقوم بعملية الفحص السريع للاصابة بفيروس كورونا للافراد الداخلين الى الاسواق الحدودية".

واضاف: انه "بناء على قرار المحافظ سيتم بدءا من اليوم الجمعة، وتوزيع كمامات ومواد معقمة بصورة مجانية في الاسواق الحدودية وعلى الافراد العاملين في الشؤون التنفيذية".

وتابع حياتي قائلا: انه "في حال الخروج من الحالة الطارئة واستئناف عبور المسافرين سيتم في الحدود اجراء اختبار PCR فضلا عن الاختبار السريع".

واوضح بانه تم يوم أمس الخميس، تدشين المختبر في حدود شلامجة فيما سيتم الجمعة تدشين المختبر في حدود جذابة.

يذكر ان 11 مدينة في محافظة خوزستان جنوب غرب ايران هي الان في الحالة الحمراء و 8 مدن في الحالة البرتقالية فيها.

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