ارتفاع بدرجات الحرارة بدءاً من اليوم.. توقعات الطقس لـ 3 أيام

2021/02/26 | 09:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الجمعة (26 شباط 2021)، توقعات حالة الطقس الجوية لـ 3 أيام مقبلة، فيما أشارت إلى أن درجات الحرارة سترتفع بدءاً من اليوم.

وذكرت الهيأة في مجموعة جداول توضيحية، أن "الطقس سيكون صحواً في المنطقتين الوسطى والجنوبية، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً، وفي الشمالية سيكون صحواً مع بعض الغيوم ولا تغير بدرجات الحرارة".وأضافت، أن "طقس يوم غد والأيام التي تليه، سيكون في المناطق المذكورة آنفاً صحواً، ودرجات الحرارة تبقى على حالها دون أي تغيير يطرأ عليها".

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