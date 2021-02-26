2021/02/26 | 09:46 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ سجلت البرازيل 1541 حالة وفاة جديدة بسبب كوفيد-19، خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع عدد الوفيات إلى 251498 شخصا.وبحسب بيانات وزارة الصحة، يوم أمس الخميس، اقتربت إصابات فيروس كورونا المستجد في البرازيل من الـ10.4 مليون إصابة .وسجلت البرازيل ثاني أكبر حصيلة للوفيات جراء الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة، وثالث أعلى عدد للإصابات بعد الولايات المتحدة والهند.يذكر أن منظمة الصحة العالمية صنفت فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، وباء عالميا.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وفيات كورونا في البرازيل تتجاوز 250 ألفا عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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