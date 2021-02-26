القبض على عدد من المتهمين في بغداد والمثنى

2021/02/26 | 09:55 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، عن القاء القبض على عدد من المتهمين في محافظة بغداد والمثنى.وقالت الوزارة في بيان، ان “مركز شرطة السماوة، والصوب الصغير، والجمهوري، والرسالة، والسوير التابعين الى قسم شرطة قضاء السماوة في محافظة المثنى القوا القبض على ( 10 ) متهمين مطلوبين للقضاء بمواد قانونية مختلفة وفق أحكام قضائية ( […]

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