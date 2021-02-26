الذهب يسجل أدنى مستوى له في أسبوع

2021/02/26 | 10:01 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ انخفضت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، لأدنى مستوى في أسبوع، وتتجه صوب ثاني هبوط أسبوعي وشهري على التوالي، إذ تدعم آفاق اقتصادية أكثر إشراقا ومخاوف بشأن التضخم عوائد الخزانة الأمريكية.وبحسب “رويترز”، انه بحلول الساعة 0520 بتوقيت غرينتش، نزل الذهب في المعاملات الفورية 0.1 في المئة إلى 1767.81 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن تراجع في […]

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