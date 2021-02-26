2021/02/26 | 10:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مصطفي_راشد بخصوص مشروع قانون معاقبة الزوج الذي لم يخطر زوجته بزواجه الثاني كنت اتمني أن يمنع القانون الجمع بين زوجتين لأن ذلك ماقال به القرآن صراحة كما ان تونس تفعل ذلك ومصر بها عدد الرجال اكثر من النساء لذا -------------------—----------------------------------------------نقول لأعضاء مجلس النواب :- بدايةً بتوفيقً مِن اللهِ وإرشاده وسَعياً للحق ورِضوَانه وطلباً للدعم من رُسله وأحبائه ، نصلى ونسلم ع ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مشروع قانون يجرم الجمع بين زوجتين - مصطفي راشد) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مشروع قانون يجرم الجمع بين زوجتين - مصطفي راشد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).