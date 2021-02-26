رئيس حكومة اقليم كردستان يبحث مع نائب وزير خارجية أرمينيا تعزيز العلاقات الثنائية

2021/02/26 | 10:05 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ بحث رئيس حكومة اقليم كردستان مسرور بارزاني مع نائب وزير خارجية أرمينيا آرتاك آبيتونيان العلاقات الثنائية.وذكر بيان لحكومة اقليم كردستان ان , بارزاني التقى آبيتونيان بحضور سفير أرمينيا لدى العراق والقنصل العام الأرميني في اربيل ، وجرى بحث سبل تعزيز العلاقات التاريخية بين إقليم كردستان وأرمينيا ".وأعرب نائب وزير خارجية أرمينيا عن رغبة بلاده واستعدادها لتطوير علاقاتها مع إقليم كردستان في المجالات كافة، كما وجّه شكره إلى الاقليم على اهتمامه بالمكون الأرميني في الإقليم وتمثيله في برلمان كردستان والحفاظ على حقوقه ".من جهته وجه رئيس حكومة الإقليم خالص التهاني للوفد الضيف بمناسبة افتتاح القنصلية العامة والمركز الثقافي الأرميني في اربيل ، معربا عن امله بان يكون الحدث حافزاً في ترسيخ العلاقات بين إقليم كردستان وأرمينيا"./انتهى2

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