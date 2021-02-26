ضبط أطنان من المحاصيل ممنوعة الاستيراد في كركوك

2021/02/26 | 10:05 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ أعلنت وزارة الداخلية، ضبط أطنان من المواد المستوردة الممنوعة في علوة لبيع خضار في محافظة كركوك.وقالت الوزارة في بيان، إن "مفارز مديرية مكافحة الجريمة المنظمة/ كركوك التابعة الى وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية داهمت علوة خضار خان التمر وضبطت أطناناً من المواد الممنوعة (الخيار والطماطم) المستوردة والقت القبض على اربعة من بائعي الجملة وتم توقيفهم قضائيا".واشارت الى أن ذلك يأتي "تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء الصادرة استنادا لقانون حماية المنتجات العراقية رقم (١١) لسنة ٢٠١٠ المعدل وقرارات المنع الصادرة عن لجنة الامر الديواني رقم (١٤) لسنة ٢٠١٨ ودعما للقطاع الصناعي والزراعي في العراق"./انتهى2

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