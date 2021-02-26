ارتفاع دولار واحد على سعر النفط يدخل تريليون دينار على الموازنة.. الاموال تفيض والانظار تتجه لحذف الخطوات الاصلاحية “القاسية”!

2021/02/26 | 10:08 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

اكد الخبير الاقتصادي فالح الزبيدي، الخميس، ان ارتفاع اسعار النفط دولارا واحدا يوفر للموازنة ترليون دينار سنويا مما يسهم في سد العجز في الموازنة.

وقال الزبيدي في تصريحات صحفية، ان “الحكومة استعجلت وفرصت ضرائب عديدة في الموازنة وبإمكان البرلمان مراعاتها قبل التصويت بعد ارتفاع اسعار النفط وعدم اثقال كاهل المواطن بها”.

واضاف ان “معدل ما يوفره ارتفاع اسعار النفط للموازنة يقدر بترليون دينار عراقي عن كل دولار سنويا مما يعني سد العجز بشكل كامل”، مشيرا الى ان “فرض الضرائب امر لابد من مراجعته على العديد من بنود الموازنة”.

واوضح الزبيدي ان “رفع سعر الدولار هو الاخر يجب مراجعته من قبل الحكومة بعد تحقيقها ارباح كبيرة منه على حساب المواطن الفقير وعدم حاجتها للأمر بارتفاع النفط”.

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