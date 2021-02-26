2021/02/26 | 10:13 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذي قار ومحافظها "الظل".. الغانمي "الغاضب" يقدم "مطالعة شديدة اللهجة" هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/02/26 | 10:13.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ذي قار ومحافظها "الظل".. الغانمي "الغاضب" يقدم "مطالعة شديدة اللهجة") نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ذي قار ومحافظها "الظل".. الغانمي "الغاضب" يقدم "مطالعة شديدة اللهجة") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).