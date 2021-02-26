فؤاد حسين: لا توجد مقاومة في العراق ومطلقو الصواريخ إرهابيون

2021/02/26 | 10:13 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير خارجية العراق، فؤاد حسين، في لقاء مع قناة "السومرية" إنه لا توجد مقاومة في العراق، ومطلقو الصواريخ إرهابيون.

وأضاف فؤاد حسين أن الحكومة العراقية دعت الأميركيين لمساعدتها.

وزير الخارجية فؤاد حسين:لا توجد مقاومة في العراق مطلقي الصواريخ هم ارهابيين!! pic.twitter.com/ay8pwOpR6S

— Samer Helin (@SamerHelin) February 25, 2021

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