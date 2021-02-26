بالصور: 'عبوة ناسفة' تستهدف عجلة مواطن في ذي قار

2021/02/26 | 10:15 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر امني من محافظة ذي قار، اليوم الجمعة، بانفجار عبوة ناسفة محلية الصنع على عجلة مواطن في محافظة ذي قار.

وقال المصدر للسومرية نيوز، ان "عبوة ناسفة محلية الصنع كانت موضوعة تحت عجلة المواطن فاضل عباس مغير تولد 1994 التي كانت مركونه بباب منزله انفجرت ما ادت الى حفرة بعمق 32 سم وبقطر 65 سم".واضاف المصدر ان "الانفجار احدث اضرار مادية تمثلت بتحطم اجزاء كبيرة من العجلة وكذلك اضرار بدراجة نارية نوع ستوته كانت مركونة بجانب العجلة وكذلك تهشم زجاج منزل المواطن اعلاه وزجاج بعض المنازل".

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