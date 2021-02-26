كورونا.. حالات الشفاء تفوق الإصابات الجديدة في ديالى خلال 24 ساعة

2021/02/26 | 10:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

أعلنت دائرة صحة محافظة ديالى، اليوم الجمعة (26 شباط 2021)، تسجيل 50 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقال مدير إعلام صحة المحافظة، فارس العزاوي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "فرق ديالى الصحية أجرت 1203 فحوصات لحالات اشتباه بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، وتبيّن إصابة 50 شخصاً، وشفاء 55 آخرين، ولم تسجل أي حالة وفاة لليوم الـ 24 على التوالي".

وأوضح العزاوي، أن "إجمالي الإصابات بالفيروس التاجي بلغ 24677، فيما ارتفع عدد حالات الشفاء الكلي إلى 24071 حالة، مع بقاء الوفيات عند 278 حالة".

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