2021/02/26 | 10:22 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق يفتح النار على "المقاومة" ويصدر أول تعليق على لقاء رغد صدام حسين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/02/26 | 10:22.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يفتح النار على "المقاومة" ويصدر أول تعليق على لقاء رغد صدام حسين) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يفتح النار على "المقاومة" ويصدر أول تعليق على لقاء رغد صدام حسين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).