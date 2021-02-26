إغلاق مداخل مناطق بغداد بالسيطرات والكتل الكونكريتية

2021/02/26 | 10:22 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أغلقت القوات الأمنية، اليوم الجمعة، مداخل مناطق العاصمة بغداد، بالسيطرات والكتل الكونكريتية، فيما تركت منفذاً لعبور أصحاب الاستثناءات.وقال مصدر أمني، إن “القوات الأمنية المكلفة بفرض حظر التجوال الشامل، أغلقت مناطق العاصمة بالسيطرات وبعضها بالكتل الكونكريتية، وتركت منفذا لعبور أصحاب الاستثناءات، من الحظر”.ومنذ الساعة الثامنة من مساء أمس، بدأت السلطات بإجراءات فرض حظر التجوال الشامل لأيام الجمعة والسبت والأحد، في أسبوعه الثاني، بتوجيه من اللجنة العليا للصحة والسلامة، للحد من تفشي فيرس كورونا في العراق.

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