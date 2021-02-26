حالة الطقس في عموم العراق للايام الاربعة المقبلة

2021/02/26 | 10:42 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقعت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، حالة طقس البلاد في الأيام الأربعة المقبلة.

وذكر بيان للهيئة، ان "طقس يوم غد السبت سيكون في عموم مناطق البلاد، صحواً، ودرجات الحرارة الصغرى في مدينة بغداد بمعدل 6 درجات مئوية والعظمى 23 مْ".

وأضاف، ان "طقس الأحد المقبل سيكون في الوسط صحواً، وفي الشمال والجنوب صحواً مع بعض الغيوم، ولا تغير في درجات الحرارة".

أما طقس الأثنين فيكون الطقس "في المنطقتين الوسطى والجنوبية، صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً، وفي المنطقة الشمالية، غائماً ممطراً وحدوث عواصف رعدية، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً".

وأشار البيان الى، ان "طقس الثلاثاء سيكون في المنطقة الوسطى، صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً، وفي المنطقة الشمالية، غائماً ممطراً وحدوث عواصف رعدية، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً، وفي المنطقة الجنوبية، غائم جزئياً، لا وتغير في درجات الحرارة".

PUKmedia هيئة الانواء الجوية

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