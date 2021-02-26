الساعدي: خلافات الحلبوسي والكربولي كشفت فسادا في ميناء الفاو … على القضاء التدخل

2021/02/26 | 10:42 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ خاصرأى المحلل السياسي محمد كريم الساعدي، ان الخلافات مابين الحلبوسي والكربولي كشفت بعض حالات الفساد بشأن ميناء الفاو، لافتا الى ان حديث مواقع التواصل الاجتماعي عن تلقي الحلبوسي رشى من الكويت لعرقلة انشاء ميناء الفاو يجب ان تطرق ابوب القضاء والنزاهة للتحقيق بهذا الامر.وقال الساعدي لـ /المعلومة/، ان “مواقع التواصل الاجتماعي كشفت عن منشورات تحدث فيها الكربولي عن تلقي رئيس البرلمان محمد الحلبوسي رشوة من دولة الكويت من اجل عرقلة انشاء ميناء الفاو”.واضاف ان “هكذا احاديث من قبل اطراف كانت مقربة من بعضها البعض، يجب ان تؤخذ بعين الاعتبار وتوضع امام القضاء والنزاهة من اجل التحقيق بها ومعرفة حقيقتها واتخاذ الاجراء اللازم مع المتورطين”.وبين ان “الصورة ستتضح اكثر بشأن الشركات العاملة في ميناء الفاو وتقدم العمل، والجهات المعرقلة لانشاءه خلال الايام المقبلة وخاصة بعد التصويت على الموازنة”.



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