تعزيزات اميركية لمواجهة 'الدرون' في الحدود العراقية

2021/02/26 | 10:42 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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افاد تقرير لوسائل اعلام اميركية، الجمعة، برصد تحرك شاحنات تحمل أنظمة دفاع جوي قصيرة المدى من طراز "أفنجر" المنتقم الأميركية على الطريق السريع بين مدينة الرمادي العراقية والحدود السورية.

وجاء في التقرير الذي تابعه NRT عربية، (26 شباط 2021)، ان "هذه الأنظمة سوف يتم تركيبها في قواعد عسكرية للقوات الأميركية والتحالف الدولي في محافظة دير الزور".

وتعد انظمة "أفنجر" مخصصة للاشتباك مع طائرات (الدرون) والمروحيات التي تحلق على ارتفاع منخفض، وتم تجهيزها بقاذفتين تحمل 4 صواريخ أرض-جو.

N.A

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