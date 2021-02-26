وزير الصحة يصل الانبار لتفقد الاجراءات الصحية في السيطرات الخارجية (صور)

2021/02/26 | 10:43 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

وصل وزير الصحة والبيئة حسن التميمي، الجمعة، الى محافظة الانبارلتفقد الاجراءات الصحية المتخذة في السيطرات الخارجية.

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وذكر المكتب الاعلامي للوزارة في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (26 شباط 2021)، ان "الوزير تابع السيد الاجراءات الصحية المتخذة في السيطرات الخارجية جاء ذلك خلال زيارته لمحافظة الانبار وبحضور وزير التخطيط خالد بتال ومدير عام صحة الانبار خضير خلف الشلال".

والتقى الوزير بحسب البيان بـ "ابطال الجيش الابيض مثمنا جهودهم الكبيرة وتضحياتهم لدرء الوباء خدمة لاهالي المحافظة".

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