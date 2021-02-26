الحراك الشعبي في مرحلة ما قبل (ربيع الشباب العربي) الحلقة التاسعة (9/ 18) - حسن خليل غريب

2021/02/26 | 10:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسن_خليل_غريب كتبت الدراسة في أوائل العام 2018سادساً: المتغيرات الدوليةبغض النظر عن تناقض الأهداف المرحلية بين المتغيرات الجديدة على الصعيد العربي وظهور بدايات تشكيل نظام دولي جديد تقوده روسيا، يُعتبر العامل الروسي الجديد عاملاً أساسياً في إضعاف قبضة الولايات المتحدة الأميركية على العالم والوطن العربي.



وهذا يعني أن أميركا لم تعد تلك القوة التي تستبيح العالم من دون منافس.



وهذا المتغير في حد ذاته يجب أن ي ......





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