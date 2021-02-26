وزير الصحة يصل الانبار لتفقد الاجراءات الصحية في السيطرات الخارجية

2021/02/26 | 10:47 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ وصل وزير الصحة والبيئة حسن التميمي، اليوم الجمعة، الى محافظة الانبار لتفقد الاجراءات الصحية المتخذة في السيطرات الخارجية.وذكر المكتب الاعلامي للوزارة في بيان، ان “الوزير تابع السيد الاجراءات الصحية المتخذة في السيطرات الخارجية جاء ذلك خلال زيارته لمحافظة الانبار وبحضور وزير التخطيط خالد بتال ومدير عام صحة الانبار خضير خلف الشلال”.والتقى الوزير بحسب البيان بـ “ابطال الجيش الابيض مثمنا جهودهم الكبيرة وتضحياتهم لدرء الوباء خدمة لاهالي المحافظة”.

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