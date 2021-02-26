نجدة بغداد: القبض على متهم يحمل أدوية غير مرخصة

2021/02/26 | 10:48 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، القبض على شخص يحمل أدوية غير مرخصة ضمن تقاطع النادي الترفيهي بالعاصمة بغداد.

الوزارة قالت في بيان تلقته السومرية نيوز، ان "دوريات نجدة اليرموك في العاصمة بغداد تمكنت من القبض على شخص يحمل أدوية غير مرخصة ضمن تقاطع النادي الترفيهي، وجاء العملية خلال إجراء ممارسة أمنية، حيث تم الاشتباه بعجلة ولدى استيقافها وتفتيشها عثر بداخلها على أدوية مختلفة (لا يحمل أي مستمسك رسمي)".

واضاف البيان انه "تم تسليم الشخص مع المواد المذكورة الى مركز الشرطة أصوليا".

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