الزراعة تعلن منع دخول مئات الأطنان من المحاصيل والبيض والدجاج المهرب

2021/02/26 | 10:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة الزراعة، الجمعة (26 شباط 2021)، أن الجهات الأمنية داهمت "علاوي الخضار" ومنعت دخول مئات الاطنان من المحاصيل الزراعية والبيض والدجاج المهرب في مختلف المحافظات.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الجهات الأمنية قامت بمداهمة علاوي الخضار والمراكز التسويقية في المحافظات، حيث تمكنت مفارز مديرية مكافحة الجريمة المنظمه/ كركوك التابعة الى وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، ومن خلال مداهمة علوة خضار (خان التمر)، وتم ضبط اطنان من المواد الممنوعة ومنها الخيار والطماطة المستوردة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق اصحاب العلاوات".

وأضافت، أنه "تم حجز مئات الاطنان من البيض والدجاج المهرب والمقطعات وغيرها في السيطرات والمنافذ الحدودية لمختلف المحافظات من خلال إجراءات استباقية وخطط دقيقة وفعالة للحد من دخول المواد الزراعية الممنوعة من الاستيراد".

وأوضح بيان الوزارة، أن "الجهات الأمنية في محافظة نينوى، قامت بحجز شاحنة تحمل (2000) كارتون من الدجاج المهرب والممنوع من الاستيراد برازيلي المنشأً".

وتابع اليبان، أن "هذه الحملات تأتي لدعم المنتج المحلي، وتشجيع أصحاب المشاريع الزراعية للاستمرار بعملهم الزراعي وذلك بعد الخسارات الكبيرة التي تعرضوا لها جراء إغراق السوق المحلي بالمنتجات المهربة والغير صالحة للاستهلاك البشري".

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