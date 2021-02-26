تحرك نيابي لتعديل سعري صرف الدولار وبرميل النفط في الموازنة

2021/02/26 | 10:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

قال رئيس كتلة تحالف الفتح في مجلس النواب، حسن شاكر، الجمعة (26 شباط 2021)، أن تحالفه يقف مع جميع الإجراءات القانونية والدستورية التي تخدم المواطن العراقي، مشيرا الى ان كتلته عازمة على تغيير سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي وكذلك سعر برميل النفط.

وقال شاكر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "تحالف الفتح عمل منذ وصول مشروع قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2021، على رفع المظلومية وكذلك الغبن الذي وقع على شريحة الموظفين والمواطنين على حد سواء"، لافتا إلى أن "الموازنة التي وصلت من الحكومة كانت انتقامية بحق العراقيين" حسب تعبيره.

وأضاف أن "الحراك البرلماني اليوم يؤيده الكثير من النواب من أجل تغيير سعر صرف الدولار وكذلك برميل النفط الذي تم احتسابه بـ45 دولارا في وقت أسعار البرميل في الأسواق العالمية تجاوزت اليوم حاجز الـ65 دولارا".

وبين أن "الحراك الحالي في حال حصد أغلبية أعضاء مجلس النواب بكل تأكيد الحكومة ستستجيب لمطلبنا بشأن تغيير سعر الصرف باعتباره شأنا حكوميا لا علاقة لمجلس النواب به"، لافتا إلى أن "الموازنة ما تزال معطلة ولم تعرض عل التصويت بسبب عدم توصل بغداد وأربيل لأي اتفاق بشان حصة الكرد".

وأكد أن "تعطل عرض مشروع القانون على التصويت لا يضر الكرد وحدهم بكل كل المواطنين وكذلك المشاريع الاستثمارية والخدمية التي تنتظر اطلاق الأموال".

وقدمت النائب إنعام الخزاعي مقترحاً لإعادة سعر الصرف القديم والبالغ 1200 دينار مقابل الدولار دون التأثير على قيمة الأموال المضافة للموازنة جراء تغيير سعر الصرف الجديد.

وقالت الخزاعي في تغريدة على موقع (تويتر) إن" رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يقول أن رفع سعر الصرف إلى 1450 دينار سيوفر 10 ترليون دينار للموازنة ".

وأضافت معقبة على كلام الكاظمي بحسبها "رفع سعر النفط في الموازنة إلى سعر تحفظي 52 دولار بدلاً من 45 دولار سيوفر 10 ترليون دينار أيضاً دون المساس بسعر الصرف ودون المساس بالدخول الحقيقية للفقراء والطبقات المتوسطة".

ويوم امس الاول، أعلن عضو لجنة الاقتصاد النيابية النائب مازن الفيلي ، عن وجود توجه داخل مجلس النواب من اجل اعادة سعر صرف الدولار الى تقليل سعر الصرف لـ 1300 دينار مقابل الدولار في موازنة 2021.

وقال الفيلي في تصريح متلفز تابعته (بغداد اليوم)، إنه "تم جمع تواقيع من قبل 113 نائباً لتقليل سعر صرف الدولار الى 130 الف دينار في الموازنة".

وأضاف، أن "السبب من رفع سعر صرف الدولار كان انخفاض سعر برميل النفط، اما الان فان سعر برميل النفط عالميا ارتفع ويقوم برفد الخزينة، وباستطاعتنا رفع سعر برميل النفط في الموازنة الى 50 دولاراً او أكثر ونستغني بذلك عن قرار رفع سعر الصرف".

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