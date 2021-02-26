مشروعون أميركيون يطالبون بايدن بالتخلي عن

2021/02/26 | 10:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طلب نواب من الحزب الديمقراطي تخلي الرئيس الأميركي، جو بايدن، عن سلطته الأحادية بشن حرب نووية، بحسب موقع "صوت أميركا".

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