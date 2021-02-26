نواب يوضحون اسباب عرقلة المفاوضات حول الموازنة

2021/02/26 | 11:00 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ خاصاوضح نواب من مختلف الكتل السياسية، وضع الموازنة والخلافات التي حدثت مع الاقليم بشأنها، مرجحين في الوقت ذاته تمريرها بالاغلبية داخل البرلمان.وقالت النائب عن تحالف الفتح، سهام الموسوي لـ /المعلومة/، ان “الاقليم يسعى لتمرير النص والاتفاق الذي اجرته الحكومة المركزية مع وفد اربيل في بغداد، حيث يرفض معظم النواب داخل البرلمان تمرير هكذا اتفاق”.من جانب اخر، اكد عضو اللجنة المالية النيابية محمد الشبكي، لـ /المعلومة/، ان البرلمان رفض 3 نصوص تتعلق بحصة الاقليم في الموازنة وخاصة مايتعلق بالملف النفطي، لافتا الى ان التصويت قد يتم على الاتفاق السابق القاضي بتسليم واردات 250 الف برميل الى بغداد، حيث لم يلتزم الاقليم بهكذا اتفاق”.من جهته، رجح رئيس كتلة بدر النيابية حسن شاكر، تمرير قانون الموازنة بالاغلبية النيابية في حال استمرار الكرد باصرارهم على عدم الالتزام بواجباتهم النفطية والمالية مع الحكومة الاتحادية.



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