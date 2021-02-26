تسجيل / 50 / اصابة جديدة بمرض كورونا بينها لمدير قسم الصحة العامة في ديالى

2021/02/26 | 11:06 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / سجلت دائرة صحة ديالى / 50 / اصابة جديدة بمرض كورونا و / 55 / حالة شفاء خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية .وقال فارس العزاوي مدير اعلام صحة ديالى لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان واحدة من الحالات الجديدة التي سجلت في عموم ديالى لمدير قسم الصحة العامة في دائرة صحة المحافظة .واضاف ان المحافظة لم تشهد تسجيل اي حالة وفاة لليوم ال 22 على التوالي ./انتهى

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