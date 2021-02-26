’تلغرام’ يدشن تحديثات جديدة تعزز خصوصية المحادثات

2021/02/26 | 11:14 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

دشن تطبيق المحادثات الفورية "تلغرام" تحديثات وتطبيقات جديدة تعزز سرية وخصوصية المحادثات بين مستخدميه.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وأفاد الموقع الإلكتروني التقني "ذا فيرج"، وتابعه "ناس"، أن التحديثات الجديدة ضمت تفعيل خاصية الحذف التلقائي للرسائل، وإتاحة خاصية نهاية الصلاحية بشكل تلقائي لروابط الدعوات على تطبيق المحادثات نفسها.

ومن بين التحديثات الجديدة على "تلغرام"، تكوين مجموعات دردشة بعدد غير محدود من المشاركين، مشيرا إلى أن هذه التطبيقات الجديدة يسودها المزيد من السرية والأمان معا.

وأكد الموقع الإلكتروني التقني أن الحذف التلقائي للرسائل كان ممكنا بالفعل في الدردشات السرية المشفرة في "تلغرام"، لكن التحديث الجديد لنظامي التشغيل لمستخدمي أنظمة iOS و Android يضيف خيارا آخر لإخفاء الرسائل في أي نوع من الدردشة.

ويمكن تفعيل خاصية الحذف التلقائي داخل المحادثات أو الدردشات، وضبطها على الحذف إما 24 ساعة أو سبعة أيام بعد إرسال الرسائل.

وتأتي تحديثات "تلغرام" على خلفية استغلال تصاعد شعبيته، بعد هجرة الملايين من المستخدمين لتطبيق "واتسآب" التي لم تعد محادثاته سرية كما كانت من قبل.

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