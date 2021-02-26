مراسل العالم يكشف هدف الضربة الامريكية للمنطقة الحدودية بين سوريا والعراق

2021/02/26 | 11:14 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مراسل قناة العالم حسام زيدان، بان العدوان الاميركي الجوي استهدف منطقة البوكمال الحدودية بين سوريا والعراق، مشيراً الى ان طائرات من نوع اف 15 ال...

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