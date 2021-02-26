أدهم العبودي الكاتب والناشر الذي يمتهن النصب على الكتاب ويبيع لهم الوهم - موسى برلال

2021/02/26 | 11:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#موسى_برلال كانت سنة 2017 أول سنة أفكر خلالها في نشر مؤلفاتي.



وبصفتي كاتبا مبتدئا في عالم النشر فقد بدا لي أن منصة الفايسبوك وسيلة كافية للتعرف على دور النشر.



وبالفعل وجدت دار نشر مصرية اسمها "بردية للنشر والتوزيع" يبدو من خلال صفحتها على الفايسبوك أنها معتمدة نظرا لتوفرها على منشورات عديدة، كما وجدت أن مديرها "أدهم العبودي" روائي بلغت طبعات إحدى رواياته أزيد من 15 طبعة، فكيف لا أثق في رجال القلم !! تواصل ......





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