إحباط تهريب 5 حاويات تحتوي دراجات في ميناء أم قصر الشمالي

2021/02/26 | 11:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- البصرة

أعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الجمعة (26 شباط 2021)، إحباط محاولة تهريب 5 حاويات تحتوي دراجات نارية وهوائية وإطارات مستعملة في ميناء أم قصر الشمالي.

وذكر إعلام الهيأة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنها "تمكنت من احباط محاولة تهريب 5 حاويات تحتوي دراجات نارية وهوائية واطارات مستعملة في منفذ ميناء أم قصر الشمالي، وتمت عملية الضبط استناداً إلى المعلومات الواردة من المركز الكمركي للميناء".

وأضاف البيان، أن "ما تم ضبطه، تمت إحالته وفق محضر اصولي الى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".

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