محافظة عراقية تدق ناقوس الخطر وتحذر من فقدان السيطرة على كورونا

2021/02/26 | 11:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ميسان

حذر مدير عام صحة ميسان علي محمود العلاق ، الجمعة (26 شباط 2021)، من خروج جائحة كورونا عن السيطرة في المحافظة، داعيا المواطنين إلى التزام منازلهم والخروج فقط عند الضرورة.

وقال بيان للدائرة تلقته (بغداد اليوم)، إن "العلاق وجه المواطنين بضرورة التزام الشروط الوقائية هذه الفترة لغرض السيطرة على تفشي مرض فيروس كورونا لتجنب ما حدث ويحدث الآن في المحافظات المجاورة من زيادة مخيفة بإعداد الاصابات وارتفاع الحالات الحرجة الراقدة في المستشفيات".

وأضاف العلاق، بحسب البيان أنه "عقد اجتماعاً بسبب الانتشار الكبير لفيروس كورونا والذي بات ينتشر في عموم المحافظة بعد الكشف عن الحالات الكثيرة من خلال زيادة الفحوصات المختبرية والمسح الميداني".

وحذر العلاق، "من انتشار الفيروس وعدم السيطرة عليه في الايام المقبلة ما لم يلتزم المواطنون، رغم كل الاستعدادات للموجة الثانية من الوباء التي بدأتها دائرة صحة ميسان منذ وقت مبكر لتهيئة مؤسساتها الصحية لاستقبال وفحص ومعالجة المصابين وملامسيهم".

ودعا مدير الدائرة، وفقاً للبيان، "القوات الامنية البطلة الى اتخاذ جميع الاجراءات الصارمة لتطبيق الحظر والحفاظ على سلامة المواطنين".

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