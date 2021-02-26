الصحة النيابية تحدد شرطاً للتصويت على قانون مواجهة كورونا

2021/02/26 | 11:19 - المصدر: بغداد اليوم

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أوضحت لجنة الصحة النيابية في البرلمان العراقي، اليوم الجمعة (26 شباط 2021)، موقفها من قانون مواجهة جائحة كورونا، الذي صوت عليه مجلس الوزراء.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن اللجنة قولها، إن "شركة فايزر اشترطت عدم وجود ملاحقة قانونية في حال ظهور أعراض جانبية للقاح".

وأضافت اللجنة، أن "مجلس الوزراء صوت على قانون مواجهة كورونا وأرسله إلى مجلس النواب، ومن المستبعد التصويت على قانون مواجهة كورونا قبل تمرير قانون الموازنة".

وأشارت إلى أن "قانون مواجهة كورونا ضروري، لإعطاء الضمانات لبعض الشركات من أجل استيراد هذا اللقاح".

ويوم أمس، أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، موافقة الأخير على مشروع قانون مواجهة جائحة كورونا، وإحالته إلى مجلس النواب، لغرض التصويت عليه.

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