حملة تفتيش واسعة لملاحقة المطلوبين للقضاء في صلاح الدين

2021/02/26 | 11:21 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت قيادة شرطة صلاح الدين، اليوم الجمعة، عن تنفيذ حملة تفتيش واسعة لملاحقة المتهمين المطلوبين للقضاء في المحافظة.

القيادة قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مفارز مديرية شرطة محافظة صلاح الدين والمنشآت نفذت حملة تفتيش واسعة لملاحقة المتهمين المطلوبين للقضاء".واضاف البيان ان " المفارز تمكنت من إلقاء القبض على (٦)متهمين بمواد قانونية مختلفة وتودعهم التوقيف توزعت على اقضية الاسحاقي والضاوعية وبلد وسامراء والدجيل تمهيدا لإحالتهم الى القضاء".

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