يوفنتوس يعلن ارتفاع خسائره المالية

2021/02/26 | 11:21 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أعلن يوفنتوس الإيطالي، عن خسائر بلغت 113,7 مليون يورو في النصف الأول من السنة المالية الحالية، في زيادة أكثر من ضعف القيمة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الفائت.وجاء في بيان صادر عن “السيدة العجوز “تأثر النصف الأول من السنة المالية 2020-2021 بشدة في انتشار كوفيد-19 والقيود المتخذة التي فرضتها السلطات”.وتابع: “أثر الوباء بشكل مباشر وكبير، قبل كل شيء، على مبيعات التذاكر ومبيعات المنتجات، ما أدى إلى تأثير سلبي على الدخل من هذه العمليات وصافي الدخل والديون المالية”.وقد بلغت الخسائر في النصف الأول من السنة المالية السابقة 50,3 مليون يورو.وكان يوفنتوس بطل إيطاليا في المواسم التسعة […]

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