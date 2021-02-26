بعد إلغاء الربط الأميركي بين المساعدات وأزمة سد النهضة..

2021/02/26 | 11:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يقول محللون إن تراجع إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن عن الربط بين مساعدات إثيوبيا وسياستها بشأن سد النهضة يشير إلى تغيير مقرر في العلاقات بين واشنطن وأديس أبابا.

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