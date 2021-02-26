مداهمة علاوي الخضار ومنع دخول مئات الأطنان من المواد المهربة

2021/02/26 | 11:44 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الزراعة، الجمعة، أن الجهات الأمنية داهمت علاوي الخضار ومنعت دخول مئات الاطنان من المحاصيل الزراعية والبيض والدجاج المهرب في مختلف المحافظات.

وذكرت الوزارة، في بيان أن “الجهات الأمنية قامت بمداهمة علاوي الخضار والمراكز التسويقية في المحافظات، حيث تمكنت مفارز مديرية مكافحة الجريمة المنظمة/ كركوك التابعة الى وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، ومن خلال مداهمة علوة خضار (خان التمر)، وتم ضبط اطنان من المواد الممنوعة ومنها الخيار والطماطة المستورد واتخاذ الإجراءات القانونية بحق اصحاب العلاوات”.

وأضافت، أن “القوات الامنية حجزت مئات الاطنان من البيض والدجاج المهرب والمقطعات وغيرها في السيطرات والمنافذ الحدودية لمختلف المحافظات من خلال إجراءات استباقية وخطط دقيقة وفعالة للحد من دخول المواد الزراعية الممنوعة من الاستيراد”، متابعة، “حيث قامت الجهات الأمنية في محافظة نينوى، بحجز شاحنة تحمل (2000) كارتون من الدجاج المهرب والممنوع من الاستيراد برازيلي المنشأً”.

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