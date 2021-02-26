2021/02/26 | 11:44 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني /خاص أعلنت اللجنة المالية النيابية، اليوم الجمعة، عن موعد التصويت على موازنة 2021، فيما اكدت أن التصويت سيتم بالتوافق مع الكرد.وقالت عضو اللجنة اخلاص الدليمي في تصريح خاص لـ”المركز الخبري الوطني” أن “القوى السياسية في تحالف الفتح وسائرون والحكمة، لايرغبون بتمرير الموازنة دون الاتفاق مع القوى السياسيةالكردية”، لافتة الى ان “وفد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المالية النيابية تحدد موعد التصويت على الموازنة وتؤكد: ستمرر بالتوافق مع الكرد المركز الخبري الوطني.

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