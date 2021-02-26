ايران تغلق منفذين مع العراق

2021/02/26 | 11:44 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مساعد محافظ خوزستان الايرانية للشؤون الامنية والشرطية ولي الله حياتي عن اغلاق معبري (جذابة والشلامجة) مع العراق امام المسافرين لفترة اسبوعين.

وقال حياتي في تصريح لوكالة الانباء الايرانية الرسمية (ارنا)، انه "رغم هذا الاغلاق امام المسافرين الا ان النشاط الحدودي مستمر امام صادرات السلع والتبادل التجاري".

وأشار الى، ان "وجود مختبر في نقطة الصفر الحدودية يقوم بعملية الفحص السريع للاصابة بفيروس كورونا للافراد الداخلين الى الاسواق الحدودية" مضيفا انه "بناء على قرار المحافظ سيتم بدءاً من اليوم الجمعة توزيع كمامات ومواد معقمة بصورة مجانية في الاسواق الحدودية وعلى الافراد العاملين في الشؤون التنفيذية".

وتابع قائلا: انه في حال الخروج من الحالة الطارئة واستئناف عبور المسافرين سيتم في الحدود اجراء اختبار فحص كورونا (PCR) فضلا عن الاختبار السريع".

وأوضح "انه تم الخميس تدشين المختبر في حدود الشلامجة فيما سيتم الجمعة تدشين المختبر في حدود جذابة".

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