غداً.. وصول الشحنة الاولى من لقاحات كورونا للعراق

2021/02/26 | 11:44 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..

اوضحت وزارة الصحة، ان موعد وصول الشحنة الاولى من لقاحات كورونا سيكون يوم غد السبت.

وذكر المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في بيان، ان "الطائرة الخاصة ستتحرك يوم السبت القادم ان شاء الله وستصل الوجبات الاولى بعدها تباعاً، وسننوه عن كل مرحلة لحضراتكم".

ودعا البدر الى "اعتماد المصادر الرسمية والمخولة للمعلومة".

و أعلنت وزارة الصحة، امس الخميس، عن موعد وصول اول وجبات لقاح كورونا من الصين.

وقال الوزير حسن التميمي خلال لقاء متلفز، ان "أول وجبة من لقاح فيروس كورونا ستصل العراق يوم السبت (27 شباط 2021)، من الصين، بواقع 3 ملايين و400 ألف جرعة".

و اشار الوزير الى ان "مبالغ جرع اللقاح من شركة كوفاكس مدفوعة كاملة من البنك المركزي العراقي، وستصل جرع اخرى من الصين يوم الاثنين المقبل".

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