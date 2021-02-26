ايران تغلق منفذين حدوديين مع العراق وتستثني فئة واحدة من القرار

2021/02/26 | 11:44 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أعلنت ايران، الجمعة، اغلاق معبري الشيب والشلامجة الحدودين مع العراق امام المسافرين لمدة اسبوعين.

وقال مساعد محافظ خوزستان "ولي الله حياتي" في تصريح نقلته وسائل اعلام ايرانية، (26 شباط 2021)، ان "اغلاق هذه المنافذ امام المسافرين فقط، جاء بسبب الظرف الصحي الراهن، الا ان النشاط الحدودي سيستمر امام سواق الشاحنات التجارية".

واضاف انه "بناء على قرار المحافظ سيتم بدءا من اليوم توزيع كمامات ومواد معقمة بصورة مجانية في

الاسواق الحدودية وعلى الافراد العاملين في الشؤون التنفيذية".

واشار، الى "وجود مختبر في نقطة الصفر الحدودية يقوم بعملية الفحص السريع للاصابة بفيروس كورونا للافراد الداخلين الى الاسواق الحدودية".

وتابع حياتي "في حال الخروج من الحالة الطارئة واستئناف عبور المسافرين سيتم في الحدود اجراء اختبار PCR فضلا عن الاختبار السريع".

واوضح بانه تم يوم أمس الخميس، تدشين المختبر في حدود شلامجة فيما سيتم الجمعة تدشين المختبر في حدود جذابة.

ويذكر ان 11 مدينة في محافظة خوزستان جنوب غرب ايران هي الان في الحالة الحمراء و 8 مدن في الحالة البرتقالية فيها.

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