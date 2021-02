فيديو: أم تلقي أطفالها من النافذة بمحاولة إنقاذ في مشهد مؤثر

2021/02/26 | 11:45 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أنقذت امرأة أطفالها الأربعة من مبنى محترق في اسطنبول، وقامت بإلقائهم من نافذة في الطابق الثالث.

وأظهر مقطع فيديو مؤثر لإلقاء الأم أطفالها من النافذة لإنقاذهم من الحريق، بينما قام متطوعون في الشارع بمد بطانية للإمساك بهم، حيث كان يسمع صراخ بعضهم لتنبيه المرأة حتى لا تسقط الأطفال على الأرض.

Mother saves her 4 children during fire in Turkey’s Istanbul by throwing them out of 3rd floor windowhttps://t.co/LFBi2mv41U pic.twitter.com/g8pgdf1mO7

— DAILY SABAH (@DailySabah) February 25, 2021

وذكرت وسائل إعلام تركية أن "الأطفال لم يصابوا بأذى.



وتم نقل الأم إلى المستشفى كإجراء احترازي ثم خرجت من المستشفى".

وتم إخماد الحريق الذي اندلع بسبب احتكاك كهربائي، كما تم إنقاذ طفلين آخرين واثنين من كبار السن.

