أنا أرييل شارون - عبدالرزاق دحنون

2021/02/26 | 11:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبدالرزاق_دحنون يارا الغضبان روائية فلسطينية تحاول أن تقرأ ما في رأس أرييل شارون يارا الغضبان باحثة أنثروبولوجية وروائية فلسطينيّة الأصل مقيمة في كندا.



نشأت بين دبي وبيروت ودمشق وصنعاء.



وصلت إلى مونتريال في سن الثالثة عشر مع أسرتها في عام 1989.



في رصيد الكاتبة ثلاث روايات كتبت بالفرنسيّة: في ظلّ الزيتونة 2011، عطر نور 2015، وأنا أرييل شارون2018 التي صدرت مؤخراً عن دار المتوسط ميلانو-إيطالية باللغة الع ......





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